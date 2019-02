vor 7 Stunden Karlsruhe Derby am Wochenende: Polizei und KSC wünschen sich "tolle Atmosphäre" ohne Regel-Verstöße der rivalisierenden Fans

"Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!" Unter anderem mit solchen Hinweisen und Verhaltenstipps richten sich die Vereinsverantwortlichen des KSC und die Polizei Karlsruhe in einem gemeinsamen Brief an alle Fußballfans. Anlass ist das am Samstag stattfindende Südwest-Derby der Blau-Weißen gegen den 1. FC Kaiserslautern, als besonders risikoreich gilt. Mit dem Brief erhoffen sich die Verantwortlichen, die als rivalisierend geltenden Fanlager gegenseitig auf Abstand zu halten.