Ein paar Mal werden wir noch wach, heisa dann ist Weihnachtstag! Doch nach den vergangenen Jahren muss man sich auch 2019 wieder die berechtigte Frage stellen: Wie wird das Wetter an Heiligabend? Knacken wir erneut die 16 Grad-Marke oder erwartet uns vielleicht gar doch endlich einmal wieder weiße Weihnachten? ka-news.de hat bei Wetterexperte Bernhard Mühr nachgefragt und liefert ein wöchentliches Update.

Weihnachten und Schnee gehören für die meisten Menschen zusammen wie Karlsruhe und das Schloss. Doch in den letzten Jahren beehrte uns die weiße Pracht leider nur selten, teilweise mussten die Geschenke gar zu frühlingshaften Temperaturen getauscht werden. "Richtig winterlich ging es an Weihnachten zuletzt im Jahr 2010 zu", weiß Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr.

Zwar begann der Heiligabend noch grün und regnerisch, doch bereits am späteren Vormittag ging der Regen in anhaltenden Schneefall über, die Temperaturen sanken unter den Gefrierpunkt und zur Bescherung war das gesamte Stadtgebiet bereits tief verschneit. "Am Morgen des 25. Dezembers konnte Karlsruhe mit einer Schneedecke von 20 Zentimeter Mächtigkeit aufwarten, am 26. waren es sogar 23 Zentimeter!" Sollte es in diesem Jahr endlich wieder soweit sein?

Donnerstag, 12. Dezember: Am Wochenende sind sogar mehr als zehn Grad drin!

Es ist zwar noch ein Weile hin bis Weihnachten, doch werfen wir einmal einen ersten schüchternen Blick voraus: Auch in diesem Jahr stehen die Chancen auf Schnee an Weihnachten nach dem derzeitigen Stand der Dinge eher schlecht.

Bernhard Mühr erklärt: "Solange die Luft vom Atlanik zu uns gelangt, fallen Niederschläge in den tiefen Lagen als Regen." Am Wochenende sind laut dem Diplom-Meteorologen sogar mehr als zehn Grad drin. Dazu immer wieder Regen, auch Wind in Sturmstärke sei möglich - für Schnee bleibe da kein Raum.

"Eine Umstellung der Wetterlage ist durchaus noch möglich"

Die gute Nachricht: "In der nächsten Woche deutet sich eine Wetterberuhigung an", sagt Mühr im Gespräch mit ka-news.de. Es bleibe zunächst trocken, danach könnte allerdings die atlantische Tiefdrucktätigkeit wieder aufleben und bis Weihnachten erneut für sehr mildes, windiges und zeitweise nasses Wetter sorgen - ohne Schnee.

"Immerhin: Eine Umstellung der großräumigen Wetterlage ist innerhalb der nächsten zwei Wochen durchaus noch möglich. Viel deutet allerdings nicht darauf hin", so Bernhard Mühr abschließend.

Dienstag, 10. Dezember: Noch keine genauen Vorhersagen möglich

"Im Moment kann man für Weihnachten noch keine genauen Vorhersagen treffen", erklärt Mühr in der ersten Dezemberwoche gegenüber ka-news.de, macht aber wenig Hoffnung: "Schnee tritt in Karlsruhe ohnehin nicht gerade häufig auf, besonders selten liegt Schnee an Weihnachten."

