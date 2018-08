vor 1 Stunde Karlsruhe Der Sommer neigt sich dem Ende zu - und damit auch die Freibad-Saison in Karlsruhe

Was Anfang Mai so schön begonnen hatte findet nun ein jähes Ende. Die Freibad-Saison. Mit dem Ende der Sommerferien werden auch die Open-Air-Schwimmbäder in der Fächerstadt schließen und in die Winterpause gehen. Nur das Sonnenbad bleibt, wie jedes Jahr, bis zum 1. Advent offen.