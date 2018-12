Die neu gestaltete Turmbergterrasse in Durlach hat sich laut SPD-Gemeinderatsfraktion zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Daher soll nach dem Umbau der Turmbergbahn der reguläre Fahrgastbetrieb auch über die Herbst- und Wintermonate aufrechterhalten werden. Das beschloss der Gemeinderat nun auf Antrag der SPD.

Der Durlacher Turmberg ist ein beliebtes Ausflugsziel in Karlsruhe. Laut SPD hat sich die neu gestaltete Terrasse mit Blick über die Stadt zu einem wahren Publikumsmagneten und Touristenhighlight entwickelt. In der Adventszeit lockt, zusätzlich zur schönen Aussicht, auch ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem 256 Meter hohen Hausberg. Daher fordert die SPD-Fraktion nach dem Umbau der Turmbergbahn einen regulären Weiterbetrieb über die Wintermonate.

Denn aktuell gilt von November bis März ein eingeschränkter Winterfahrplan. Dieser sieht vor, dass die Bahn nur an Feiertagen und am Wochenende fährt. Falls Frau Holle fleißig ihre Kissen schüttelt und die weiße Pracht zum Rodeln einlädt, wird der Betrieb auch werktags aufgenommen. Nach dem Umbau der Standseilbahn, der voraussichtlich 2020 beginnt, soll der Sommerfahrplan dann allerdings auf die Wintermonate übertragen werden. Das fordert die SPD-Gemeinderatsfraktion in einem Antrag an die Stadt.

Autonomer Betrieb verringert Personalkosten

"Die Turmbergbahn ist auch in den Wintermonaten und bei schlechtem Wetter gut frequentiert, so dass aus wirtschaftlichen Aspekten alles für einen Weiterbetrieb spricht", argumentiert Parsa Marvi von der SPD-Gemeinderatsfraktion. Doch die Stadt sagt nein - vorerst. Der Grund: "Der ausgedünnte Winterfahrplan wird mit laufenden Personal-, Energie-, und Betriebskosten begründet, die dem geringeren Fahrgastaufkommen in den kälteren Monaten gegenüberstehen".

Zum 31. Dezember 2019 erlischt die Betriebserlaubnis für die Durlacher Turmbergbahn - dann muss sie modernisiert werden. "Die Annahmen werden aber nach der Erneuerung der Turmbergbahn so nicht mehr zutreffen, da ein automatischer Betrieb angestrebt wird", so die Stadt Karlsruhe.

Direkter Anschluss ans ÖPNV-Netz

Außerdem soll im Zuge des Umbaus ein direkter, barrierefreier Anschluss an das ÖPNV-Netz entstehen. Die Standseilbahn soll dann bis zur Straßenbahnhaltestelle "Durlach Turmberg" fahren. Das hat die Betreiberin der Turmbergbahn, die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), beschlossen. So erreichen Besucher nach dem Umbau also noch schneller ihren Hausberg und können die Aussicht auf dem Turmberg genießen - egal zu welcher Jahreszeit.