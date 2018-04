Das "CODE_n-new.New.Festival" war 2016 eines der Veranstaltungshighlights in Karlsruhe. Drei Tage lang stand die Fächerstadt damals im Zeichen dieses Veranstaltungs-Experiments rund um das Thema Innovation. Auf der Festival-Premiere standen Zukunftstechnologien aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Mobilität und Photonik im Fokus - die Kernkompetenzen der IT-Region rund um Karlsruhe. Sollte man denken...

Ziel war es damals, mit neuen Konzepten und Veranstaltungsformaten – über die Idee einer Technologiemesse hinaus - dem Standort Baden-Württemberg ein progressiveres und jüngeres Image zu geben. Damals war das ZKM in Karlsruhe der Veranstaltungsort, 2018 gibt es das New.New-Festival in einer neuen Auflage, allerdings es ist umgezogen. Veranstaltungsort in diesem Jahr wird von 8. bis 10. Oktober die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart sein.

Trotz Ortswechsel: Karlsruhe ist mit an Bord

Aber warum zieht ein Festival für digitale Innovation weg aus der selbsternannten IT-Hauptstadt Karlsruhe? Fehlt es an Innovation, an Infrastruktur oder gab es ganz andere Gründe für den Ortswechsel? ka-news hat nachgefragt und mit CODE_n Geschäftsführer Moritz Gräter gesprochen. "Das Festival geht weit über die Grenzen einer Stadt hinaus. Mit der jeweiligen Standortwahl wollen wir unseren Anteil dazu beitragen, dass die jeweilige Region ihr Potenzial zeigen kann. Dies soll, und muss aus unserer Sicht sogar, aber im Zusammenspiel mit anderen wichtigen Regionen oder Stakeholdern des Gesamtökosystems passieren. In diesem Jahr wollen wir neben der Innovationskraft Stuttgarts auch die des Landes Baden-Württemberg hervorheben. Karlsruhe darf da nicht fehlen. Wir sind derzeit in Gesprächen und hoffen auf zahlreiche Beteiligung", sagt er.

Auf die Frage, warum das Festival dieses Jahr nicht mehr in Karlsruhe stattfindet, erklärt Gräter: "Das Festival 2016 war ein absoluter Erfolg und es freut uns natürlich, dass wir in guter Erinnerung geblieben sind. Auf die Partnerschaft mit Karlsruhe – und die herausragend gute Zusammenarbeit – blicken wir sehr positiv zurück. Das Konzept hinter dem Festival sieht jedoch vor, sich jedes Jahr ein Stück weit neu zu erfinden. Je nach Themenfokus und Weiterentwicklung des Formats, halten wir es uns offen, einen neuen Standort zu wählen. Im Fall Karlsruhe war dies keine Entscheidung gegen die Region, sondern für Stuttgart. Wir sehen den Standortwechsel auch als wichtige Öffnung und Erweiterung unseres Netzwerks von digitalen Pionieren. In und mit Karlsruhe haben wir tolle Weggefährten kennengelernt, die uns hoffentlich noch lang auf unserer Reise begleiten. Und wer weiß: Vielleicht kommen wir mit CODE_n ja irgendwann auch wieder nach Karlsruhe zurück."

Nicht besser lediglich anders

Stuttgart sei nicht unbedingt besser, meint er. Und: "Ich glaube, 'besser' gibt es in dem Fall der Standortwahl nicht wirklich. 'Anders' trifft es besser". Für Stuttgart habe man sich beispielsweise unter anderem wegen der Nähe zur Industrie entschieden – genau diesen Industriebezug stelle auch das "X.0" im diesjährigen Festivalthema dar.

Fehlt Karlsruhe Industrie?

"Mit Stuttgart haben wir uns aber auch erneut für das Land Baden-Württemberg entschieden. Mit StartupBW als Schirmherr des Festivals werden wir in diesem Jahr auch die Vielfalt des Bundeslands zeigen und dessen Innovations-Ökosysteme in den Vordergrund stellen können", beteuert Gräter. Das diesjährige Festivalthema lautet "Intelligence X.0". Um das Oberthema rund um die künstliche Intelligenz greifbarer zu machen, haben die Veranstalter für den angeschlossenen internationalen Start-up-Wettbewerb drei Sub-Kategorien kreiert: Beyond Reality (AR, VR, Mixed Reality), Machine Intelligence (Deep Learning, NLP, Robotics) und Cryptographic Trust (Blockchain, Cyber Security, Edge Computing). Gleichzeitig wolle man die Themen in einem Dreiklang betrachten: Aspekte für und vor allem mit dem Menschen, mit einem Blick auf verschiedene Branchen und mit einem Fokus auf die Technologien dahinter.

Neben der Präsentation dieser Start-ups werden auch viele etablierte Unternehmen, Verbände, Institutionen und Regionen ihr Innovationspotenzial unter Beweis stellen – während der Ausstellung, auf mehreren Bühnen und vielzähligen interaktiven Formaten. Erste Referenten werden bald bekanntgegeben.

