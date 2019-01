vor 4 Stunden Karlsruhe Das digitale Bürgerbüro kommt: Einrichtung am Marktplatz wird für einen Umbau geschlossen

Am Freitag, 11. Januar, schließt das Bürgerbüro Mitte seine Pforten - vorerst! Noch in der ersten Jahreshälfte 2019 soll es wieder öffnen. Der Umbau sei nötig um dem Kundenwunsch nach mehr Digitalisierung nachzukommen. Alle anderen Bürgerbüros an den verschiedenen Standorten in Karlsruhe bleiben geöffnet.