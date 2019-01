vor 5 Stunden Stuttgart Das Wochenendwetter im Südwesten wird "nasskalt" und "ungemütlich"

Die Menschen im Südwesten müssen sich in den kommenden Tagen auf Schmuddelwetter einstellen. Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) beschrieb das Wochenend-Wetter in Baden-Württemberg als "nasskalt" und "ungemütlich". Gefrierender Regen verursache außerdem am Freitag- und Samstagmorgen gefährlich glatte Straßen.