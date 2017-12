Das Wochenende in Baden-Württemberg wird nasskalt und regnerisch. Während am Samstag und am Sonntag tagsüber immer wieder Schauer im ganzen Land niedergehen, muss in den Nächten landesweit mit Frost gerechnet werden. Das prognostiziert der Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Das liegt an einem Tief über der Nordsee, dessen Ausläufer auch in Mitteleuropa zu spüren sind. Wie ein Meteorologe des DWD am Freitag weiter sagte, bleibt die Wolkendecke am Wochenende meist geschlossen, so dass die Sonne selten zu sehen sein wird. "Vor allem in höheren Lagen wird es dann auch immer wieder schneien", sagte der DWD-Experte. Dort dürften bis zu 5 Zentimeter Schnee fallen, in manchen Gebieten des Schwarzwalds sogar bis zu 10 Zentimeter.

Da es am Wochenende im ganzen Ländle kälter wird - die Temperaturen sinken etwa auf 2 Grad in Stuttgart und auf 5 Grad am Rhein - fällt auch die Schneefallgrenze zeitweise auf 100 bis 300 Meter. Gebietsweise muss außerdem mit Gewittern gerechnet werden.