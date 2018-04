Wenige Stunden nach dem Diebstahl eines Mercedes AMG 63 S in Waldbronn konnte das Fahrzeug in Tschechien sichergestellt werden. Die Diebe hatten wohl das "Keyless go"-System überwunden.

Ein Mercedes im Wert von rund 150.000 Euro war, nach den bisherigen Feststellungen am Donnerstag kurz nach 2 Uhr in Waldbronn-Busenbach durch zwei Unbekannte gestohlen worden. Da in dem, mit keyless go ausgestatteten Fahrzeug ein GPS Sender verbaut ist, konnte der Pkw in den Vormittagsstunden bereits in Tschechien geortet werden.

Über das gemeinsame Zentrum der deutschen und tschechischen Polizei wurden Sofortmaßnahmen eingeleitet. Der Pkw konnte schließlich zirka 30 Kilometer von der deutsch/tschechischen Grenze in einem Waldgebiet aufgefunden und sichergestellt werden. Der oder die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit in Waldbronn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.