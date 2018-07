Trotz grünem Signal können Autofahrer im Innenstadtbereich regelmäßig nicht losfahren, weil Bahnen die Kreuzungen blockieren. Handlungsbedarf besteht laut den Verantwortlichen der VBK jedoch nicht. Sie verweisen auf eine absehbare Entlastung.

Die Ampel schaltet von Rot auf Orange. Kupplung durchdrücken, Gang einlegen. Die Ampel schaltet auf Grün. Kupplung kommen lassen, Gas geben, losfahren. Das ein mal eins des Autofahrens, Fahrschule, erste Stunde. An vielen Kreuzungen in Karlsruhe ist das aber nicht möglich. Das zumindest hat ein ka-Reporter beobachtet, der eine Nachricht an die Redaktion geschrieben hat.

Der Grund, Bahnen fahren als Doppeltraktion und halten entweder hinter einer anderen Bahn oder an einer Kreuzung an. Der hintere Teil der Bahn ragt dann oft in den Kreuzungsbereich hinein und blockiert die Straße. Trotz Blockierung der Fahrbahn schaltet die Ampel für die anderen Verkehrsteilnehmer auf grün, die selbstredend nicht losfahren können. Das lässt sich unter anderem an der Haltestelle Kronenplatz, in der Fritz-Erler-Straße an der Kreuzung Kriegsstraße oder an der Haltestelle Yorkstraße beobachten.

Fahren auf Sicht oder Fahren, bis Fahrer was sieht

"Das Phänomen der 'Bahnstaus' ist grundsätzlich überall dort zu beobachten, wo es eine hohe Bahn-Frequenz gibt", sagt Nicolas Lutterbach, Pressesprecher des VBK. Die Bahnschaffner fahren auf Sicht. Manche Kreuzungen im Stadtgebiet sind laut VBK schlecht einsehbar, etwa im Bereich Kronenplatz/Fritz-Erler-Straße. Pressesprecher Lutterbach: "Hier kann es sein, dass eine Bahn über die Kreuzung und dann in die Haltestelle Kronenplatz einfahren will und der Fahrer dann erst beim Abbiegen/Herausfahren aus dem Kreuzungsbereich erkennen kann, dass dort aber noch eine andere Bahn oder ein Zugverband steht und es zu einer Art Rückstau kommt, so dass das hintere Teil des Fahrzeuges noch in den Kreuzungsbereich hineinragt."

Die Bahnen fordern ihr Signal über im Boden verbaute Koppelspulen an und teilen so mit, dass sie den Kreuzungsbereich durchfahren möchten. Und weil laut VBK Bahnen an vielen Kreuzungsbereichen im Innenstadtbereich "priorisiert" werden, kann durch eine querende Stadtbahn die Grünphase der übrigen Verkehrsteilnehmer im Programmumlauf verschoben, kurz unterbrochen oder verkürzt werden.

Keine Unfälle durch Bahnstaus

Es stellt sich die Frage, ob dies nicht mit einer veränderten Ampelschaltung zu lösen wäre, etwa mit einer längeren "Grünphase" für Bahnen, sodass selbst bei einem kurzen Bahnstau die Ampeln der anderen Verkehrsteilnehmer auf Rot bleiben. Der VBK sieht auf Nachfrage jedoch keinen Handlungsbedarf, und verweist auf die eindeutige Rechtslage und keinerlei Unauffälligkeiten hinsichtlich Verkehrsunfälle.

Eine Einschätzung, die von der Polizei Karlsruhe geteilt wird. "Wir stützen diese Einschätzung auf die Tatsache, dass sich im Zusammenhang mit zugestellten Kreuzungen keinerlei Unfallauffälligkeiten zeigen", sagt Joachim Zwirner, Erster Polizeihauptkommissar. Die Verkehrsregel ist laut Polizei ohnehin eindeutig. "Es darf auch bei Grün dann nicht in eine Kreuzung hineingefahren werden, wenn erkennbar ist, dass man auf ihr warten müsste, etwa weil diese durch stockenden Querverkehr blockiert ist", erklärt Zwirner.

2020 soll es besser werden

Für alle genervten Auto-, Radfahrer und Fußgänger gibt es jedoch laut Pressesprecher Lutterbach einen Lichtblick, die Kombilösung: "Der Stadtbahntunnel wird sicher zu einer spürbaren Entlastung der allgemeinen Verkehrssituation im Innenstadtbereich führen, weil dann ein Großteil der Bahnen unterirdisch fährt und es weniger Berührungspunkte mit dem Individualverkehr gibt." Das wäre nach heutigem Stand jedoch nicht vor 2020 der Fall.