Baden-Württemberg steht mancherorts voraussichtlich der bislang heißeste Tag des Jahres bevor. "Es wird noch einen Ticken wärmer als gestern", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen in Stuttgart. Bei viel Sonnenschein soll es mit bis zu 36 Grad vor allem im Rhein-Neckar-Raum heiß werden.

In der vergangenen Nacht blieben die Temperaturen laut DWD im Südwesten allerdings unter der 20-Grad-Marke. Eine tropische Nacht, wie andernorts in Deutschland, hat es daher nicht gegeben.

An der Wetterstation in Mannheim war am Mittwoch mit 35,7 Grad die bislang höchste Jahrestemperatur im Südwesten gemessen worden. "Heute könnten noch ein paar Zehntel dazu kommen", sagte der Meteorologe. Besonders heiß soll es im Norden des Landes sowie entlang von Rhein und Bodensee werden. Dort ist auch die Waldbrand-Gefahr hoch.

