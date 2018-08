Nachdem bereits Ende Juni das Menü für die neue Crazy-Palace-Saison vorgestellt wurde, gaben die Veranstalter in einer Pressemeldung nun auch die Show-Acts bekannt, die das Publikum ab dem 27. November in Staunen versetzen sollen: Acht Künstler haben die Veranstalter verpflichtet.

Darunter befinden sich neben Akrobaten, einer Sandartistin, einem Zauberkünstler natürlich auch wieder die "Crazy-Palace-Showgirls", das Markenzeichen der bereits zum sechsten Mal stattfindenden Dinnershow. Den Machern um Rolf Balschbach und Günter Liebherr sei wichtig, dass alles in der Show ineinander greift, heißt es in der Pressemeldung weiter. "Dazu haben wir wieder Spitzen-Künstler verpflichtet, die zusammen ein tolles Team bilden."

Die Spielzeit dauert vom 27. November bis 20. Januar 2019. Die Show bietet über drei Stunden Unterhaltung, Artistik, Entertainer, Show, Varieté und Musik. Beginn ist in der Regel um 19.30 Uhr, sonn- und feiertags bereits um 18 Uhr. Montags findet keine Show statt. Am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Januar 2019 ist spielfrei. Der Einlass beginnt eine Stunde vor Showstart. Beim Menü hat man die Wahl zwischen einem vegetarischen und einem nicht vegetarischen Menü. Das Zelt auf dem Messplatz ist barrierefrei. Eintrittskarten, inklusive Showprogramm und Menü, gibt es ab 99 Euro - bei der Preview ab 89 Euro. Infos und Tickets: www.crazy-palace.de und 0721/9707075.