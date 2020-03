Karlsruhe und die Region kennt momentan kaum ein anderes Thema als den Coronavirus. Erst am Donnerstag musste die Albert-Schweizer-Schule in Ettlingen wegen einer Infektion mit dem "Covid-19"-Virus geschlossen werden.

Auch an einer Karlsruher Schule kursierte kurzzeitig ein Verdachtsfall, der sich allerdings als negativ entpuppte. Nun hat das Gesundheitsamt am heutigen Freitag erneut zwei Fälle in der Region bestätigt: Einen Fall in Bretten und einen weiteren in Karlsruhe.

Gerade jetzt möchte Oberbürgermeister Frank Mentrup die Bürger aber mahnen, sich nicht von einer allgemeinen Corona-Hysterie anstecken zu lassen. Denn dafür gebe es nach Angaben des Rathaus-Chefs bisher keinen Grund.

"Aus unseren bisherigen Erfahrungen kann man feststellen, dass alle Corona-Verläufe, die wir hatten, vergleichsweise harmlos waren", erklärt er am Freitag im Gespräch mit ka-news.de.

Sofern man nicht zu den Risikogruppen gehöre, die für das Virus tendenziell anfälliger seien - also immungeschwächte oder ältere Menschen über 65 Jahre und Personen mit chronischen und schweren Atemwegserkrankungen - " gibt es eigentlich kein besonderes Lebensrisiko".

Die Corona-Erkrankung sei laut Mentrup in etwa so gefährlich wie eine Grippe oder eine mittelschwere Erkältung. "Daher sollte man die Panik nun mal wieder ein wenig zurückfahren", sagt er, warnt aber zugleich: Schönreden dürfe man sich die aktuelle Situation auch nicht.

"Man muss zugestehen, dass die Infektionsgefahr nicht mehr hundertprozentig einkreisbar ist. Es gibt ein gewisses Restrisiko, sich in der Stadt zu infizieren - und das wird steigen."

Wenn die Bürger aber die Hygiene-Vorschriften einhalten und allzu enge Kontakte vermeiden, bleibe das Infektionsrisiko aber dennoch gering. "Kinderkrankheiten wie Masern und Windpocken sind wesentlich infektiöser als das Coronavirus bisher", so Frank Mentrup gegenüber ka-news.de abschließend.

Wie Sie sich schützen

Da das Coronavirus eine respiratorische Erkrankung ist, demnach die Atemwege betrifft, ist der Ansteckungsmechanismus dem einer Grippeinfektion zu vergleichen.Wer Husten oder Niesen muss, sollte sich vor anderen Personen abwenden und Abstand halten. Anstelle in die Hände vor das Gesicht zu halten, sollte ein Taschentuch oder die Armbeuge vorgehalten werden.Berührt man mit den Händen das Gesicht, können Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen. Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg. Beim Händewaschen empfehlen die Experten, sich 20 bis 30 Sekunden für das Einreiben mit Seife Zeit zu lassen. Auch unter den Nägeln intensiv waschen - am besten kurz halten, sie sind ein Infektionsherd.Wer an einer Atemwegsinfektion erkrankt ist, sollte im öffentlichen Raum immer einen Abstand von ein bis zwei Metern zu anderen Personen halten. Wenn Sie in einem Risikogebiet waren und Symptome zeigen, melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt und dem örtlichen Gesundheitsamt. Notieren Sie Ihre Kontaktpersonen. Die Risikogebiete finden Sie unter auf der Webseite des Robert Koch Institutes. Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen. Wer selbst an einer respiratorischen Infektion erkrankt ist, kann durch das Tragen eines Mundschutzes andere Personen vor einer Ansteckung schützen, teilt das Robert Koch Institut mit.Kein Tragen eines Mundschutzes. Gesunde Personen sollten auf Empfehlung der Experten des Robert-Koch-Institutes (RKI) auf einen Mundschutz verzichten. „Es gibt keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person signifikant verringert." Laut der WHO kann das Tragen eines Mundschutzes sogar ein Risiko sein: Es könne ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, durch das zentrale Hygienemaßnahmen wie eine gute Händehygiene vernachlässigt werden können.