vor 2 Stunden Stuttgart Corona-Virus: Land will Flugverkehr einstellen - Reisende können zurückkehren

Die Landesregierung will den Betrieb an allen Flughäfen in Baden-Württemberg wegen des Coronavirus einstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart.

Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt.