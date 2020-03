Oberbürgermeister Frank Mentrup zieht Bilanz zum vergangenen Wochenende nach dem Bekanntgeben zahlreicher Einschränkungen durch den Corona-Virus: Die Stimmung sei überwiegend positiv und ruhig. Heute will die Stadt über weitere Verbote entscheiden: Sie könnten Fitnessstudios und Vereine treffen.

Oberbürgermeister Frank Mentrup zieht Bilanz zum vergangenen Wochenende: Die Stimmung sei überwiegend positiv und ruhig. Nach den Ankündigungen und Umsetzungen umfangreicher Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, erreichte die städtische Hotline Nachfragen von fast 2.000 Bürgern.

"Insgesamt ist die Stimmung in der Stadt, Gott sei Dank, eher - sonnenbedingt - positiv und auch ruhig geblieben", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup in einem aktuellen Video.

Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden funktioniert gut: Für das Callcenter der Stadt Karlsruhe hat das Landratsamt beispielsweise Mitarbeiter bereit gestellt.

1. Schul- und Kitaschließungen

Mit Ausnahme von drei Schulen, treten am Dienstag die Kita- und Schulschließungen in Kraft. Das Engelbert-Bohn-Schulzentrum, die Friedrich-Realschule in Durlach und das Helmholtz-Gymnasium sind bereits am Montag geschlossen. Eventuell kommt noch eine weitere hinzu, heißt es am Sonntagabend.

An allen anderen Schulen findet am Montag ein Übergabebetrieb statt, "sodass man die Schülerinnen und Schüler auch noch mit Material versorgen kann", so Mentrup.

"Wichtig ist, dass die Eltern sich jetzt auf eventuelle Betreuungsangebote einlassen können." Diese betrifft berufstätige Eltern bei Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Co.

Für die ein- bis sechsjährigen Kinder kann das entsprechende Formular bei der städtischen Hotline 0721/133 33 33 angefragt werden, für die Klassen 1 bis 6 kann das entsprechende Formular auf der Homepage heruntergeladen werden.

2. Tierhäuser und Exotenhaus geschlossen - Stadtgarten/Zoo bleibt offen

"Für uns war wichtig, wie sich die Besucherzahlen im Zoo entwickeln", so Mentrup. Der große Ansturm sei ausgeblieben: 4.000 Besucher pro Tag waren am vergangenen Wochenende im Stadtgarten. Für die gute Wetterlage eher ungewöhnlich - Sonnenschein und milde Temperaturen hätten 10.000 erwarten lassen.

Die Stadt Karlsruhe will den Zoo weiterhin geöffnet lassen. In Hinblick auf die aktuellen Besucherzahlen sei der Zoobetrieb zu bewältigen, so Mentrup. Lediglich die Tierhäuser und das Exotenhaus sind ab Montag geschlossen, da sich hier zu viele Menschen in engem Raum einfinden.

"Ich kann einfach alle nur bitten, an den Kassen Abstand zu halten, den Einlass in Ruhe abzuwickeln, damit dort kein subjektives, möglich ängstigendes Enge-Gefühl in irgendwelchen Schlangen entsteht", so Mentrup.

Um Schlangen zu vermeiden, verweist der Karlsruher Zoo auf seine Online-Tickets: Über zoo-karlsruhe.ticketfritz.de können die Einlasstickets gekauft werden. Mit diesen ist ein Selbsteinlass durch Drehtore möglich. Der Eintrittspreis für den Zoo ist seit Montag reduziert: Auf den Abendtarif (50 Prozent Ermäßigung).

3. Fitness-Studios und Vereinssport könnten schließen - strengere Regeln für Gastwirte?

Fitnessstudios sind derzeit noch geöffnet, ebenso sind Vereinssportaktivitäten nicht untersagt. Die Stadt prüft derzeit, ob nicht auch ein Verbot ausgesprochen werden muss. Einige Vereine wie der SSC Karlsruhe haben ihre Aktivitäten bereits eingestellt.

"Wir werden morgen nochmal nachlegen müssen und unsere bestehende Verordnung präzisieren", so Mentrup, "gerade das angesprochene Thema: Wo hört die Bar auf und wo fängt das Restaurant an."

Man werde weiterhin beraten, ob man Fitnessstudios auch in das Verbot miteinbeziehe und wie man mit dem Thema Vereinsangebote und Sportangebote umgehen werde. Die Stadt will im Laufe des Tages über die Entscheidung informieren.

4. Bürgerdienste sind eingeschränkt

Viele Mitarbeiter der Stadt sollen aufgrund ihrer Gesundheitslage nicht im direkten Kontakt mit weiteren Menschen stehen. Daher muss in der kommenden Woche mit Einschränkungen gerechnet werden.

Bürger müssen damit rechnen, dass ab Montag, 16. März, trotz Terminzusage in den Bürgerbüros erhebliche Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. "Es ist auch nicht auszuschließen, dass Kunden abgewiesen werden müssen und kleine Bürgerbüros schließen", informiert die Stadt.

5. Bahnlinien ausgedünnt, kein Ticketkauf im Bus

Die Bahnlinien 5 und 6 fahren ab 10 Uhr - nach der Hauptverkehrszeit - nur noch alle 20 Minuten. In Bussen bleibt die erste Tür geschlossen: Die erste Sitzreihe hinter dem Fahrer wird mit Flatterband abgesperrt, Fahrgäste können beim Fahrer keine Fahrkarten mehr kaufen.

Sie werden gebeten, vor Fahrtantritt an den Automaten einen Fahrschein zu lösen oder auf den mobilen Fahrkartenkauf mithilfe der KVV-Apps zurückzugreifen.