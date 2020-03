Oberbürgermeister Frank Mentrup zieht Bilanz zum vergangenen Wochenende nach dem Bekanntgeben zahlreicher Einschränkungen durch den Corona-Virus: Die Stimmung sei überwiegend positiv und ruhig. Weitere Verbote sind am Montag aufgrund einer Landesverordnung in Kraft getreten: Sie betreffen Sportangebote und Gastwirte.

Oberbürgermeister Frank Mentrup zieht Bilanz zum vergangenen Wochenende: Die Stimmung sei überwiegend positiv und ruhig. Nach den Ankündigungen und Umsetzungen umfangreicher Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, erreichte die städtische Hotline Nachfragen von fast 2.000 Bürgern.

"Insgesamt ist die Stimmung in der Stadt, Gott sei Dank, eher - sonnenbedingt - positiv und auch ruhig geblieben", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup in einem aktuellen Video.

Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden funktioniert gut: Für das Callcenter der Stadt Karlsruhe hat das Landratsamt beispielsweise Mitarbeiter bereit gestellt.

1. Schul- und Kitaschließungen

Mit Ausnahme von drei Schulen, treten am Dienstag die Kita- und Schulschließungen in Kraft. Das Engelbert-Bohn-Schulzentrum, die Friedrich-Realschule in Durlach und das Helmholtz-Gymnasium sind bereits am Montag geschlossen. Eventuell kommt noch eine weitere hinzu, heißt es am Sonntagabend.

An allen anderen Schulen findet am Montag ein Übergabebetrieb statt, "sodass man die Schülerinnen und Schüler auch noch mit Material versorgen kann", so Mentrup.

"Wichtig ist, dass die Eltern sich jetzt auf eventuelle Betreuungsangebote einlassen können." Diese betrifft berufstätige Eltern bei Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Co.

Für die ein- bis sechsjährigen Kinder kann das entsprechende Formular bei der städtischen Hotline 0721/133 33 33 angefragt werden, für die Klassen 1 bis 6 kann das entsprechende Formular auf der Homepage heruntergeladen werden.

2. Tierhäuser und Exotenhaus geschlossen - Stadtgarten/Zoo bleibt offen

"Für uns war wichtig, wie sich die Besucherzahlen im Zoo entwickeln", so Mentrup am Sonntagabend. Der große Ansturm sei ausgeblieben: 4.000 Besucher pro Tag waren am vergangenen Wochenende im Stadtgarten. Für die gute Wetterlage eher ungewöhnlich - Sonnenschein und milde Temperaturen hätten 10.000 erwarten lassen.

Die Stadt Karlsruhe will den Zoo Stand Sonntagabend weiterhin geöffnet lassen. In Hinblick auf die aktuellen Besucherzahlen sei der Zoobetrieb zu bewältigen, so Mentrup. Lediglich die Tierhäuser und das Exotenhaus sind ab Montag geschlossen, da sich hier zu viele Menschen in engem Raum einfinden.

"Ich kann einfach alle nur bitten, an den Kassen Abstand zu halten, den Einlass in Ruhe abzuwickeln, damit dort kein subjektives, möglich ängstigendes Enge-Gefühl in irgendwelchen Schlangen entsteht", so Mentrup.

Um Schlangen zu vermeiden, verweist der Karlsruher Zoo auf seine Online-Tickets: Über zoo-karlsruhe.ticketfritz.de können die Einlasstickets gekauft werden. Mit diesen ist ein Selbsteinlass durch Drehtore möglich. Der Eintrittspreis für den Zoo ist seit Montag reduziert: Auf den Abendtarif (50 Prozent Ermäßigung).

Laut Regierungsbeschluss, welcher am Montag bekannt wurde, sollen auch Freizeit- und Tierparks geschlossen werden. Die Stadt hat sich dazu noch nicht geäußert.

3. Fitness-Studios und Vereinssport schließen

Ab Dienstag trifft das Corona-Verbot auch Fitnessstudios und Sportvereine. Einige Vereine wie der SSC Karlsruhe haben ihre Aktivitäten bereits eingestellt.

"Wir müssen uns auf eine neue Phase einstellen", so Mentrup am Montag, die Fallzahlen seien signifikant gestiegen. Am Morgen hat das Land Baden-Württemberg seine Verordnungen geschickt und Schließungen verschärft:

Bars und Kultureinrichtungen in privater Trägerschaft wie beispielsweise Musikschulen, die bisher vom Verbot ausgenommen waren

Fitnessclubs und Sportstätten

4. Strengere Auflagen für Restaurants

In Gastronomiebetrieben müssen ab Dienstag, 17. März, bestimmte Abstände zwischen den Tischen und Sitzen eingehalten werden. Der Betrieb von Restaurants ist unter den folgenden Auflagen erlaubt:

Die Plätze für die Gäste müssen so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist,

Stehplätze müssen so gestaltet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet ist und

in geeigneter Weise muss sichergestellt werden, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von jeweils einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben.

Ein Biergartenbetrieb wie am vergangenen Wochenende wird damit auch vorerst der Vergangenheit angehören.

5. Bürgerdienste sind eingeschränkt

Viele Mitarbeiter der Stadt sollen aufgrund ihrer Gesundheitslage nicht im direkten Kontakt mit weiteren Menschen stehen. Daher muss in der kommenden Woche mit Einschränkungen gerechnet werden.

Bürger müssen damit rechnen, dass ab Montag, 16. März, trotz Terminzusage in den Bürgerbüros erhebliche Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. "Es ist auch nicht auszuschließen, dass Kunden abgewiesen werden müssen und kleine Bürgerbüros schließen", informiert die Stadt.

6. Bahnlinien ausgedünnt, kein Ticketkauf im Bus

Die Bahnlinien 5 und 6 fahren ab 10 Uhr - nach der Hauptverkehrszeit - nur noch alle 20 Minuten. In Bussen bleibt die erste Tür geschlossen: Die erste Sitzreihe hinter dem Fahrer wird mit Flatterband abgesperrt, Fahrgäste können beim Fahrer keine Fahrkarten mehr kaufen.

Sie werden gebeten, vor Fahrtantritt an den Automaten einen Fahrschein zu lösen oder auf den mobilen Fahrkartenkauf mithilfe der KVV-Apps zurückzugreifen.

8. Grenzkontrollen für Pendler

Seit Sonntag sind die deutschen Grenzen teilweise geschlossen. Die Bundesregierung hat den grenzüberschreitenden Verkehr aus Frankreich, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und Dänemark eingestellt. Der Warenverkehr bleibt möglich, auch Berufspendler können einreisen. Durch Kontrollen ist mit langen Staus zu rechnen.

9. Geschäfte könnten schließen, Supermärkte bleiben offen

Laut Medienberichten könnten Geschäfte in Deutschland geschlossen werden. Ausnahmen gelten für Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen. Die Berichte beziehen sich auf einen Beschluss der Bundesregierung und der Länderchefs von Montag - sie sollen der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Folgende Neu-Regelungen sind dort erwähnt:

Restaurants sollen in der Zeit zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr öffnen dürfen.

Spielplätze sollen geschlossen werden.

Hotels und andere Unterkünfte dürfen nur noch Übernachtungen zu "notwendigen Zwecken" anbieten - aber nicht für Touristen.

Gottesdienste in Kirchen, Moscheen und Synagogen so wie anderen Glaubensgemeinschaften sind untersagt.

Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen Supermärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen - aber auch Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte oder der Großhandel.

Für diese Bereiche sollen vielmehr die Sonntagsverkaufsverbote bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden. Damit soll die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden.

10. Ausgangssperre wäre "fatal" - aber nicht undenkbar

Der Karlsruher Bürger habe sein Schicksal jetzt auch ein bisschen selbst in der Hand, so Mentrup. "Ob wir dann doch irgendwann auf eine Ausgangssperre zusteuern, was ich katastrophal fände oder ob wir es nicht durch eigenes Verhalten stärker in den Griff kriegen", so Mentrup in einem aktuellen Video der Stadtverwaltung.

Dazu gehört, das Infektionsrisiko beispielsweise beim Einkauf im Supermarkt zu reduzieren: "Indem ich mich selber auch durchaus als verdächtig erkläre, eventuell das Virus zu übertragen und deshalb nicht nur vom anderen zu verlangen, dass er sich schützt, sondern auch ich mich selber so verhalte, dass ich den anderen vor mir schützen kann."

Das heißt vor allem: Abstand halten!

Der Artikel wird stetig aktualisiert.