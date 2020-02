vor 2 Stunden Melissa Betsch Germersheim Corona-Quarantäne in Germersheim: Keine neuen Fälle in der Südpfalz-Kaserne

Seit Sonntag sind 120 Personen zur Coronavirus-Quarantäne in der Südpfalz-Kaserne im pfälzischen Germersheim untergebracht. Zwei Personen wurden am Wochenende positiv auf den Virus getestet. Über die aktuelle Lage in der Quarantänestation berichtete am Montag Landrat Fritz Brechtel in einer Pressekonferenz.