Bus statt Bahn in Ettlinger Straße: Wird die Linie 10 zum Marktplatz verlängert?

Die Kult-Fraktion fordert die Wiederaufnahme einer direkten Verbindung zwischen Marktplatz und Hauptbahnhof. Solange der Tunnel noch nicht in Betrieb ist, sollen Busse auf der Ettlinger Straße pendeln.

Die Zeiten, in denen die Stadt- und Straßenbahnen am Marktplatz in Richtung Ettlinger Straße abgebogen sind, sind bereits schon lange vergangen. Im Zuge von Einsparungen entschieden sich die Bauherren auch gegen eine provisorische Neu-Aufnahme dieser Verbindung. Statt den Bahnen pendelt nun schon seit November 2013 die Buslinie 10 der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ettlinger Tor.

Nach Beobachtung der Kult-Fraktion hat sich die Strecke bewährt, heißt es in einer Pressemeldung. "Bisher wurden nicht alle Zusagen der Stadt umgesetzt. Der Gemeinderat steht aber bei der Südstadt und bei den ansässigen Händlern im Wort", erinnert Lüppo Cramer.

Gemeint ist damit unter anderem die Verlängerung der Linie 10 über die Kriegsstraße hinaus zum Marktplatz, um eine "schnelle direkte Achse zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt" zu haben, so die Kult in ihrer Pressemeldung weiter. Ein optimaler Zeitpunkt für die Umsetzung ist aus Sicht von Kult die Wiedereröffnung der Karl-Friedrich-Straße im Sommer 2018.

"Dies würde das ÖPNV-Angebot in Karlsruhe spürbar verbessern", so Uwe Lancier, Kult-Stadtrat und Aufsichtsratsmitglied bei den VBK. "Und durch den Einsatz von Gelenkbussen ließe sich die stetig steigende Nachfrage decken." Zudem entlastet der Bus mehrere Straßenbahnlinien, die auf dem Umweg durch die Rüppurrer Straße rollen. "Bis zur voraussichtlichen Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels im Jahr 2020 sind Busse eine Lösung, die sich gut in das Liniennetz einfügt", resümiert Lancier.