vor 5 Stunden Karlsruhe Bundesanwaltschaft in Karlsruhe: Ermittlungen gegen drei Personen wegen Spionage

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen drei Personen wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Es habe Durchsuchungen in Berlin, Brüssel, Baden-Württemberg und Bayern gegeben, bestätigte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch in Karlsruhe. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" über die Ermittlungen berichtet.