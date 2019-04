Die Springbrunnen am Kolpingplatz links und rechts der Bahnhaltestelle werden saniert. Ab Mittwoch, 3. April, wird der Platz, an dem im Frühling und Sommer immer viele Blumen blühen, daher für zwei Monate teilweise gesperrt. Bis zum Sommer sollen die Bauarbeiten fertig und die Springbrunnen wieder auf Vordermann gebracht sein.

Die beiden Springbrunnen auf dem Kolpingplatz sind in die Jahre gekommen: Deshalb wird das Gartenbauamt ab Mittwoch, 3. April, mit der Sanierung der Brunnen beginnen. Unter anderem ist eine komplette Erneuerung der Brunnenzuführungen notwendig, so die Stadt in einer Mitteilung an die Presse.

Rund zwei Monate wird die Sanierung der Brunnen in Anspruch nehmen. Teile des Kolpingplatzes müssen in dieser Zeit abgesperrt werden. Dadurch wird der Platz im Bereich der Brunnen nur eingeschränkt nutzbar sein, bis zur sommerlichen Bepflanzung der Grünflächen soll die Sanierung nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings abgeschlossen sein.