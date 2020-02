vor 1 Stunde Karlsruhe Brieftasche am Karlsruher Hauptbahnhof "gestohlen" - mit einem glücklichen Happy-End

Am Bahnhof in Karlsruhe wurde die Brieftasche eines 38-Jährigen geklaut - so war zumindest der Anschein. Er erstattete Anzeige bei der Bundespolizei Karlsruhe und der Fall nahm am Ende eine sehr ungewohnte, aber glückliche Wendung.