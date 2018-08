In der Nacht zum 12. August hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Mathystraße gebrannt. Zuvor war eben dort eingebrochen worden. Nun konnte die Polizei die Tat anhand von Videoaufnahmen rekonstruieren.

Nach dem Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Mathystraße in der Nacht auf den 12. August konnten die Ermittler einen schnellen Erfolg verbuchen. Das geht aus einem Pressebericht der Ermittler hervor. Die Spur führte zu einem 25-jährigen Tatverdächtigen, der bereits wegen anderer Delikte in Haft sitzt.

Nach dem Brand haben die Beamten Videoaufnahmen ausgewertet und konnten so den Hergang nachvollziehen. Demnach habe der 25-Jährige einen Bekannten in dem Wohnanwesen besuchen wollen. Dieser öffnete allerdings auf sein Klingeln nicht, weshalb der Mann einen anderen Zugang zum Gebäude suchte.

Diesen fand er in einem Fenster zu den Räumen einer Fahrschule im Erdgeschoss. "Da er aber auch von dort aus nicht ins Treppenhaus weiterkam, setzte er offenbar einen kleinen Holzschrank in Brand und flüchtete anschließend vom Tatort", so die Polizei weiter.

Das Feuer konnte sich in der Fahrschule ausbreiten, bevor die Feuerwehr den Brand in den Griff bekam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zwei Tage nach dem Vorfall wurde der Tatverdächtige aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls festgenommen und sitzt seitdem in Haft. Zu den bereits bestehenden Vorwürfen wird sich der Verdächtige nun auch wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung verantworten müssen.