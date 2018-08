Aufgrund der hohen Temperaturen und der lang anhaltenden Trockenheit ist die Gefahr von Wiesen- und Waldbränden derzeit als sehr hoch einzustufen. Darauf weist die Stadt in einer Pressemitteilung hin. Anlass für diese Meldung ist unter anderem ein Brand auf einem Karlsruher Gartengrundstück.

Anlass zur Sorge gebe den Feuerwehren laut Stadt auch ein Großbrand Anfang letzter Woche in Siegburg, bei dem eine Bahnböschung fast explosionsartig in Brand geriet und sich in kürzester Zeit auf mehrere Gebäude ausgedehnt hat.

Brand in Karlsruhe überrascht in seiner Intensität

Ein Brand, der sich zudem nachts auf einem Karlsruher Gartengrundstück ereignet hat, sei unter anderem auf eine völlige Unterschätzung der aktuellen Gefahrenlage durch den Besitzer zurückzuführen, heißt es in der Meldung weiter.

Denn trotz regelmäßiger Bewässerung kann es, wie in Karlsruhe, zu einem Brand kommen, der in seiner Intensität und Ausbreitungsgeschwindigkeit selbst die erfahrenen Feuerwehrleute überrascht hat, so die Stadt. Unter anderem sei ein Baum in einer Art und Weise durchgebrannt, wie es die Feuerwehrleute bislang nur von Weihnachtsbäumen kannten, die lange in der Wohnung standen und entsprechend ausgetrocknet waren.

Tipps für sicheren Umgang mit Feuer

Die Feuerwehr bitte daher die Bürger eindringlich, im Bereich von Wiesen, Feldern, Kleingärten und Wäldern äußerst behutsam mit Feuer umzugehen und die bestehenden Verbote unbedingt einzuhalten. So ist das Rauchen in Wäldern und das Grillen außerhalb der zugelassenen Feuerstellen strikt untersagt. Dies gilt explizit auch für Einweggrills, die als besonders gefährlich einzustufen seien.

Wegen der akuten Gefahr hat die Forstbehörde für die Grillstellen im Hardtwald ein Nutzungsverbot ausgesprochen. Generell gilt, dass auch an zugelassenen Feuerstellen das Feuer vor dem Verlassen des Platzes unbedingt zu löschen ist. Zudem sind die Wald- und Feldwege dauerhaft freizuhalten, um den Einsatzfahrzeugen im Gefahrenfall den ungehinderten Zugang zu den Einsatzstellen zu ermöglichen, heißt es von Seiten der Stadt.

Die Bürger sind zudem aufgerufen, ein verbotenes, unkontrolliertes oder außer Kontrolle geratenes Feuer sofort über Notruf 112 zu melden. Bei Bränden in unwegsamem Gelände, bei denen die genaue Ortsangabe schwierig ist, empfehle die Branddirektion, einen Treffpunkt zu vereinbaren, um von dort aus die Einsatzkräfte an die Einsatzstelle führen zu können.

