vor 8 Stunden Karlsruhe Brand mit unklarer Ursache: Feuer bricht im Keller eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe

Am Nachmittag kam es in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Welfenstraße zu einem Brand. Dabei gab es auch eine starke Rauchentwicklung. Warum das Feuer ausbrach, können die Ermittler noch nicht sagen.