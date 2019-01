vor 55 Minuten Karlsruhe Brand in Palmbach: 61-Jährige wird leblos im Dachgeschoss gefunden

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Brand in Palmbach. Bei den Löscharbeiten wurde eine Frau in dem betroffenen Haus nur noch leblos gefunden. Zu den Umständen des Brandes oder des Todes konnte sich die Polizei noch nicht äußern.