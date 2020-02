vor 1 Stunde Karlsruhe Brand in Langensteinbach: Kerze vergessen - Wohnung in Flammen

Eine Kerze hat am Montagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in Langensteinbach einen Wohnungsbrand verursacht. Laut der Polizei schlief die 50-jährige Bewohnerin des Dachgeschosses ein, während die im Glas stehende Kerze im Wohnzimmer brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.