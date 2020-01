vor 6 Stunden Karlsruhe Brand in Karlsruher Landeserstaufnahmestelle (LEA): 93 Geflüchtete müssen umziehen

In der Durlacher Allee 100, in der in Karlsruhe die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge untergebracht ist, kam es am Dienstagmittag zu einem Brand. Teile des Gebäudes sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.