In der Karlsruher Innenstadt kam es am Sonntagmittag zu einem Kellerbrand. Sechs Personen wurden, laut ersten Informationen, verletzt. Eine Person musste aufgrund einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus dem Keller, die Brandursache war, so Zimmer, ein Öltopf.

+++ Aktualiserung: 16.40 Uhr +++

Wie die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt, wurde gegen 13.15 Uhr über den Notruf ein Kellerbrand in der Karlsruher Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerabgang, in einem Treppenraum und im Gastraum eines Restaurants im Erdgeschoss zu erkennen. Das Restaurant war, so die Feuerwehr, zu diesem Zeitpunkt geöffnet und Gäste waren zu Tisch.

Das Restaurant wurde daraufhin evakuiert. Durch die starke Rauchentwicklung wurden sechs Personen leicht verletzt, eine Person musste in eine Karlsruher Klinik eingeliefert werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern, so die Pressemitteilung der Feuerwehr, noch an.