Im Karlsruher Rheinhafen kam es am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einer Lackiererei. Durch Löschversuche der Mitarbeiter konnte ein größerer Brand und damit ein Großeinsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Am Donnerstagvormittag wurde die Karlsruher Feuerwehr wegen eines Feuers im Rheinhafen alarmiert. In einer Lackiererei kam es aus derzeit noch ungeklärter Ursache zu starker Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Feuerwehr ging ein Atemschutztrupp zur Kontrolle in das Gebäude vor. Doch da waren die Flammen laut Einsatzleiter Helmut Schmidt aber bereits durch Mitarbeiter der Lackiererei weitestgehend gelöscht worden. Die Feuerwehr musste also lediglich noch Glutnester ablöschen.

Aufgrund der Gebäudesituation hat sich laut Schmidt lediglich der Rauchabzug etwas länger hingezogen. Neben einem Löschzug der Feuerwehr waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Zwei Mitarbeiter, die an den Löschversuchen beteiligt waren, wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.