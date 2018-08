vor 4 Stunden Karlsruhe Brand im Rheinhafen: Feuer in einer Lagerhalle sorgt für Feuerwehr-Großaufgebot

Am Nachmittag ist in einer Lagerhalle im Rheinhafen ein Feuer ausgebrochen. Nach Informationen der Karlsruher Feuerwehr ist wohl Altpapier in Brand geraten.