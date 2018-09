Brand im Dachgeschoss: Feuer in Karlsruher Vereinsheim gelöscht

Am frühen Dienstagmorgen ist im Vereinsheim von Olympia-Hertha ein Feuer ausgebrochen. Zuerst stand das Dachgeschoss in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 5 Uhr wurde das Feuer im Bereich des Dachstuhls gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben, das teilt die Polizei in einem Pressebericht mit. Allerdings muss hier noch weiter ermittelt werden.

Brand im Vereinsheim der Olympia Hertha Alle Bilder

Gegen 7.15 Uhr war das Feuer in der Grabener Allee gelöscht, jedoch mussten die Feuerwehrleute noch Nachlöscharbeiten durchführen. Durch die Löscharbeiten wurde die im Vereinsheim liegende Privatwohnung stark in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei weiter schreibt. Der Bewohner dieser Wohnung war glücklicherweise bei der Arbeit, als das Feuer ausbrach. Der Schaden am Vereinsheim von Olympia-Hertha wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.