vor 3 Stunden Karlsruhe Brände in Müllcontainern: Feuerwehr muss in Weingarten und Grünwinkel löschen

In gleich zwei Fällen sind am Montag Müllcontainer in Brand geraten. Dabei entstand Schaden von über 16.500 Euro. In ersten Fall war wohl Grillkohle Grund für das Feuer, in zweiten Fall fing eine Papierpresse Feuer.