vor 22 Stunden Eggenstein-Leopoldshafen Bootsmann schlief: Tausende Liter Diesel fließen in Rhein

Während ein Bootsmann schlief, sind Tausende Liter Diesel von seinem Transportmotorschiff in den Rhein geflossen. Nach Angaben der Polizei hatte der 22 Jahre alte Niederländer bei Eggenstein-Leopoldshafen am Sonntagmorgen Dieselkraftstoff aus dem Schiffs- in einen Heiztank gefüllt.