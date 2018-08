"Bitte recht freundlich": Was steckt hinter den Smiley-Stickern in Karlsruhe?

Sie sind seit einigen Monaten an vielen Karlsruher Ecken in unmittelbarer Straßennähe zu finden: Breit grinsende Smileys als Aufkleber an Laternenpfosten und Straßenschildern oder Hinweise, angebracht mit Sprayfarbe an Verteilerkästen. Einige Leser haben uns auf die gelben Lacher aufmerksam gemacht. ka-Reporter Thomas Steg meint, dem Geheimnis der "Grinsefratzen" auf die Spur gekommen zu sein.

Smileys sind seit Jahrzehnten das Symbol, um Emotionen bildlich darzustellen. Durch Textnachrichten via Whats-App oder Facebook sind die runden Gesichter zum Alltagsbegleiter geworden. In Karlsruhe sind sie das seit einigen Wochen noch auf etwas andere Art und Weise. Dort kleben die runden Lacher als Sticker an Ampel- oder Laternenmasten, Briefkästen, Litfasssäulen oder Bushaltestellen. Auch Graffiti mit Hinweisen sind ganz in der Nähe der Smileys zu finden. Was hat es damit auf sich?

Smileys in Karlsruhe Alle Bilder

Stadt weiß nicht, wer hinter der Aktion steckt

Eine Leserin hat sich Anfang August die ka-news-Redaktion auf die neuen Stadtgesichter aufmerksam gemacht. Sie hat die Smiley-Sticker an der Südtangente und an einem Ampelmasten und vielen anderen Stellen in der Fächerstadt entdeckt. Wer der Schöpfer der gelben Grinsebacken ist nicht bekannt. Auf Nachfrage sagt auch die Stadtverwaltung, dass ihr nicht bekannt ist wer hinter der Aktion steckt oder was sie bedeutet.

"Wir haben keine Erkenntnisse darüber, wer bei den Smileys Verursacher ist und welche Bedeutung die Smileys haben", so eine Sprecherin der Stadt auf ka-news-Nachfrage. Wäre der Verursacher der Smiley-Aktion bekannt, würde die Stadt angesichts der Vielzahl der Aufkleber Strafantrag wegen Sachbeschädigung stellen, erklärt sie auf Anfrage von ka-news weiter.

Aufkleber mit Nazi-Symbolen beispielsweise, werden sofort entfernt, sobald die Stadt Kenntnis davon bekommt. Wer beim Anbringen von Klebern oder ähnlichem erwischt wird, dem drohen übrigens hohe Bußgelder. Wer auch immer hinter den Smiley-Aufklebern steckt, sollte sich also besser nicht erwischen lassen.

Auf Spurensuche in der Nordweststadt

Der Karlsruher Thomas Steg hat die ka-news-Redaktion ebenfalls auf die gelben Lachgesichter aufmerksam gemacht. Er hat auf der Suche nach den Smileys eine Schnitzeljagd gemacht und ist dabei auf über ein Dutzend Exemplare gestoßen. Nach einiger Zeit machte Steg dabei eine interessante Entdeckung und glaubt den Hintergrund der lachenden Gesichter erkannt zu haben. Offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen den Smileys und signifikanten Verkehrspunkten in Karlsruhe.

Auch ka-news hat sich auf Spurensuche begeben und nach den gelben Lachgesichtern Ausschau gehalten. Beide Leser berichten von Smileys im Bereich der Landauer Straße. Also geht es für uns in die Nordweststadt, wo tatsächlich die gelben Smileys auf vergleichsweise kurzer Distanz auf einem Mülleimer, einem Briefkasten, einer Litfasssäule, an Straßenschildern und einer Bushaltestelle angebracht sind.

Aufkleber an markanten Verkehrspunkten im Stadtgebiet

In einer Seitenstraße, inmitten einem Wohngebiet und einer Tempo 30-Zone, ist ein Schaltkasten mit der Aufschrift "Öffne Deine Augen" zu sehen. Gibt es einen Zusammenhang? Auffällig ist, dass die Sticker in hoher Dichte angebracht sind. Die meisten Straßen rund um die Landauer Straße sind Tempo 30-Zonen und damit signifikante Verkehrszonen. Auch die stark befahrene Kreuzung zur Neureuter Straße ist nicht weit.

Auf dem Rückweg fallen rund 200 Meter vor der Ecke Adenauering/ Willy-Brandt-Allee ebenfalls gelbe Smiley-Aufkleber am Fahrbahnrand auf. An der Kreuzung steht schließlich eine fest installierte Blitzersäule. Auch die Stellen, an denen die beiden ka-Reporter die freundlichen Smileys entdeckt haben, sind Stellen in der Nähe von Blitzanlagen oder beliebten Punkten für stationäre Geschwindigkeitskontrollen. Damit bestätigt sich bei Rundfahrt der Redaktion, der Eindruck den Thomas Steg gewonnen hat.

Ein Vergleich der Stellen, an der die Symbole zu sehen sind, mit einer Karte eingezeichneter Verkehrsmessanlagen brachte ihn darauf, dass die Emoijs mit dem Ziel angebracht wurden, vor temporären und fest installierten Radaranlagen zu warnen - getreu dem Motto: "Bitte recht freundliche", hier werden Autofahrer fotografiert.

Steg, der betont nichts mit der Verbreitung der Aufkleber zu tun zu haben oder den Verursacher zu kennen, hat eine Übersicht erstellt, wo Blitzer stehen und die Smileys zu finden sind. Oft liegen nur ein paar Meter dazwischen.

Blitzerwarnungen aus dem Radio oder per App sind nichts Neues, versteckte Symbole in Form von Smileys allerdings schon. Was die tatsächliche Intention der Person hinter den mutmaßlichen Warnhinweisen ist, bleib wie der Verursacher selbst unbekannt. Allen Autofahrern, denen bei ihrer Fahrt durch die Fächerstadt ein Smiley entgegen lächelt, sollten jedoch sicherheitshalber nochmal einen Blick auf die Tachoanzeige werfen und den rechten Fuß ein wenig entspannen.

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet!