Stuttgart Bis zu 26 Grad: Frühsommer kommt auch in Karlsruhe

Dem Südwesten steht ein zum großen Teil warmes und sonniges Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, präsentiert sich das Land zunächst zweigeteilt. Im Norden zeigt sich demnach bereits am Samstagvormittag häufig die Sonne. Das Wetter im Süden sei hingegen erst einmal von vielen Wolken geprägt, am Nachmittag heitere es aber auf.