Stuttgart Bis zu 20 Grad im Südwesten erwartet: Bis Mittwoch Sonne tanken, denn dann wird es ungemütlich

Nach weiter steigenden Temperaturen in der ersten Wochenhälfte wird es in Baden-Württemberg von Donnerstag an ungemütlich. Das schöne, vorfrühlingshafte Wetter kann man bis einschließlich Mittwoch genießen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mitteilte. Die nächsten Tage bleibe es mild und trocken, mit klarem Himmel und bis zu 20 Grad.