Zwei Wochen nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A5 hat die Polizei Bilanz gezogen: 181 Fahrer haben die Wege für die Rettungskräfte blockiert! Sie müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Am Mittwoch, 25. Juli, kam es im Rückstau bei Karlsruhe-Süd zu einem schwerem Lkw-Unfall: Der Fahrer eines Sattelschleppers übersah das Stauende, prallte gegen einen Kleinlastwagen und schob diesen auf zwei weitere Schwerfahrzeuge. Der Kleinlaster wurde regelrecht zerquetscht - der Beifahrer überlebte den Unfall nicht.

Es war eine Situation, bei der schnelle Hilfe dringend notwendig war. Doch 181 Fahrern war das offenbar nicht so wichtig: Wie die Polizei nun berichtet, fand eine Kontrollaktion der Polizei Karlsruhe statt. Dabei wurde geprüft, ob die Rettungsgasse überall gebildet wurde.

Die Antwort: Nein, wurde sie nicht. "Insgesamt verhinderten 181 Fahrer ein reibungsloses Durchkommen der Polizei- und Hilfsfahrzeuge. Die Verstöße begingen 106 Pkw-Fahrer, 45 Sattelzug-Fahrer sowie 30 Lkw-Fahrer", so die Polizei in einer entsprechenden Pressemeldung. In sechs Fällen sei es gar zu erheblichen Behinderungen gekommen. Für die Fahrer hat ihr Fehlverhalten nun Konsequenzen. Sie müssen mit Anzeigen rechnen.