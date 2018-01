Ein 22-Jähriger soll am Sonntag einer 17-Jährigen eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Ausgang sei eine Streitigkeit des Paares gewesen sein. Der junge Mann wurde verhaftet.

Beziehungsstreitigkeiten zwischen einer 17-Jährigen und einem 22-Jährigen in einer Wohnung in der Karlstraße haben am Sonntagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen. Die junge Frau gibt an, dass ihr Freund sich sehr aggressiv ihr gegenüber verhalten, sie massiv bedroht und ihr im Verlauf der Streitigkeiten eine Schusswaffe an den Kopf gehalten habe.

"Als er tatsächlich im Zimmer einen Schuss abgegeben habe, sei sie aus der Wohnung auf die Straße geflüchtet", so die Polizei weiter. Der Tatverdächtige sei ihr dann gefolgt und habe mehrfach in die Luft geschossen. Dem Opfer gelang die Flucht, während der 22-Jährige schließlich in der Straßenbahn an der Haltestelle Mathystraße von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt widerstandslos festgenommen werden konnte. Er hatte eine aufgebohrte Schreckschusswaffe bei sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Mann nun einem Haftrichter vorgeführt.