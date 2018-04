Bezahlte Bildung: Grünen fordern gebührenfreie Kitas in Karlsruhe

Die Grünen fordern einen Stufenplan, um schrittweise gebührenfreie Kitas zu erzielen. Abstriche bei der Qualität der Betreuungs- und Bildungseinrichtungen sollen aber keine gemacht werden.

Um Stück für Stück gebührenfreie Kitas in Karlsruhe einzurichten fordert die Gemeinderatsfraktion der Grünen die Stadtverwaltung dazu auf, einen Stufenplan für die schrittweise Absenkung der Kitagebühren zu entwickeln und dem Gemeinderat geeignete und berechenbare Modelle dafür vorzulegen. Das teilen die Grünen in einer Pressemeldung mit.

Einzige kostenpflichtige Bildungseinrichtung

"Der hohe Stellenwert der frühkindlichen Bildung ist seit vielen Jahren bekannt", sagt Stadträtin Renate Rastätter. Sie erklärt, dass Kindertagesstätten die einzige Bildungseinrichtung sind, für die Eltern Gebühren bezahlen müssen. "Perspektivisch soll der beantragte Stufenplan zu einer weitgehenden Gebührenfreiheit führen", so die Politikerin weiter.

"Es bestehen gute Voraussetzungen, jetzt mit einem Stufenplan zur weiteren Absenkung zu beginnen", sagt Ute Leidig, Fraktionsvorsitzende der Grünen, denn in Karlsruhe seien die Kitagebühren durch die Geschwisterkindregelung und weitere Ermäßigungen bereits sozialverträglich ausgestaltet. Außerdem haben sich durch die Haushaltskonsolidierung der letzten zwei Jahre finanzielle Spielräume eröffnet und es sei davon auszugehen, dass sowohl das Land als auch der Bund ihre finanziellen Zuweisungen für die frühe Bildung erhöhen werden - entsprechende Ankündigungen lägen vor.

Detailliertes Standardangebot

Die Gebühren seien in den einzelnen Einrichtungen derzeit unterschiedlich hoch. "Bei 90 Prozent freien Kitas und nur 10 Prozent kommunalen Kitas haben die Eltern faktisch keine Wahlfreiheit zwischen einer städtischen Kita oder der eines freien Trägers", sagt Rastätter. Aus Gründen der Bildungsgerechtigkeit fordern die Grünen deshalb, dass bei der Absenkung der Kitagebühren die Gebühren für ein Standardangebot einheitlich gestaltet werden und es nicht darauf ankommt ob das Kind eine Kita eines freien Trägers oder eine städtische Kita besucht.

Am Ende solle dieses, im Detail definierte, Standardangebot völlig gebührenfrei sein. Die Kosten darüber hinaus gehender Wahlangebote, wie bilinguale oder pädagogische Zusatzangebote und die Essensversorgung, müssten laut Grünen weiterhin von den Eltern übernommen werden.

Dennoch sollen keine Abstriche bei der Qualität der Kindertagesstätten gemacht werden dürfen. So sollen Qualitätsverbesserungen wie Sprachförderung und inklusive Ausgestaltung auch weiterhin fortgesetzt werden. Das könne nur gelingen, wenn Bund und Land ihre finanziellen Verpflichtungen für sozial gerechte Bildungschancen aller Kinder auch einlösen, sagen die beiden Karlsruher Gemeinderäte.

Wohnort bestimmt den Kita-Preis

Laut Grünen zeige sich, dass die Gebührenstrukturen zwischen den Kommunen und Bundesländern immer heterogener würden. Das Auseinandergehen bei den Elterngebühren für die frühe Bildung erweise sich zunehmend als sozial ungerecht. Unter anderem hätten einige Städte in Baden-Württemberg die Kitagebühren für die letzten drei Kitajahre für ein Standardangebot abgeschafft. "Diese Entwicklung hat zur Folge, dass es immer stärker vom Zufall des Wohnorts der Eltern abhängt, ob und wie viel sie für den Kitabesuch ihrer Kinder bezahlen müssen", sagen Leidig und Rastätter. Zur Lösung diesen Problems seien Bund und Länder gefragt, so die Grünen abschließend in ihrer Pressemeldung.