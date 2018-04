Für den Amtsgerichtsbezirk Karlsruhe sucht die Stadt dringend 20 Jugendschöffen, die für die Amtszeit 2019 bis 2023 ehrenamtlich tätig sein möchten. Deshalb teilt die Stadt nun in einem Bericht an die Presse mit, dass die Bewerbungsfrist bis Freitag, 27. April, verlängert wurde.

Die Stadt Karlsruhe sucht aktuell händeringend nach Schöffen. Diese nehmen dann an Hauptverhandlungen in der Strafgerichtsbarkeit teil und sind in gleichem Maße für das Urteil verantwortlich wie Berufsrichter. "Wer sich bewerben will, muss die deutsche Staatsangehörigkeit und den Wohnsitz in Karlsruhe haben sowie am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein", heißt es seitens der Stadt.

Außerdem müssen Kandidaten für das Schöffenamt dazu befähigt sein, ein öffentliches Amt zu bekleiden und dürfen nicht straffällig geworden sein. Ferner sollten Berufsgruppen wie Rechtsanwälte, Notare oder Polizisten nicht ins Schöffenamt berufen werden. Jugendschöffen sollten nach Möglichkeit zusätzliche Erfahrungen in der Jugenderziehung mitbringen.

So kann man sich bewerben:

Interessierte Bewerber senden ihre Unterlagen bis Freitag, 27. April, zur Sozial- und Jugendbehörde (0721/133-5413) in der Kaiserallee 4. Über die Aufnahme in die Vorschlagsliste entscheide letztlich der Jugendhilfeausschuss. In der Regel wird ein Schöffe nach Angaben der Stadt zu zwölf Sitzungstagen pro Geschäftsjahr herangezogen und dafür von seinem Arbeitgeber freigestellt. Die Schöffenwahl findet im Herbst statt. Wer gewählt ist, erhalte eine Mitteilung des Amtsgerichts.

Das Bewerbungsformular sowie weitere Informationen zu Amt und Wahlverfahren sind online unter www.karlsruhe.de/b3/soziales/jugendschoeffenwahl2018 erhältlich.