Immer wieder sonntags von 10 bis 12 Uhr laden das städtische Schul- und Sportamt sowie Karlsruher Sportvereine zum kostenlosen Spielen ein. Insgesamt sind 20 Termine für Kinder zwischen vier und acht Jahren und und ihre Eltern geplant. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.

Los geht es am 12. Januar mit der Turnerschaft Mühlburg in der Carl-Benz-Halle. Eine Woche später folgen am 19. Januar Übungseinheiten mit der SG Siemens in deren Turnhalle sowie des Karlsruher Turnvereins in der Sporthalle der Drais-Grundschule.

Ab 16. Februar geht es dann nach Durlach. In der Turnhalle der Oberwaldschule bietet der DJK Durlach ein Programm für die Familie an. "Wer möchte, kommt spontan vorbei, Anmeldungen sind nicht erforderlich", heißt es zu den Angeboten in der Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe.