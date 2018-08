Bewaffneter Überfall auf Bäckerei: Unbekannter erbeutet am Donnerstag in Karlsruhe mehrere hundert Euro

Er hatte erst die Bäckerei beobachtet und dann am Vormittag zugeschlagen: Am Donnerstag wurde eine Bäckerei in der Valentinstraße in Daxlanden überfallen. Der Mann bedrohte die Angestellte dabei mit einer Waffe und zwang sie so zur Herausgabe des Geldes.

Ein unbekannter Mann hat am am Donnerstag gegen 10.40 Uhr eine Bäckerei in Daxlanden ausgeraubt. Er ist mit einer Sturmhaube maskiert in den Laden gekommen und hat die allein anwesende Angestellte bedroht. "Die Pistole hielt er der 51-Jährigen direkt ins Gesicht und forderte die Herausgabe von Bargeld", so die Polizei am Mittag in einer Pressemeldung.

Die Frau kam der Forderung nach und übergab dem Mann mehrere hundert Euro in Scheinen. Der Täter flüchtete daraufhin nach rechts in die Hördtstraße und dann nach links in den Hammweg. Dort konnte später bei der Fahndung auch ein schwarzes Basecap gefunden werden, das der Täter wohl bei der Flucht verloren hat. Bislang blieb die Fahndung aber ohne Erfolg.

Bereits etwa eine Stunde vor den Überfall soll sich der Mann in der Nähe der Bäckerei aufgehalten haben. Das hätten Zeugenaussagen ergeben.

Nun hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die den Mann vor oder nach dem Überfall beobachtet haben: Der Räuber wird als Mitte 20, etwa 1,80 Meter groß und schlank bis sportlich beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und einen dunklen kurz rasierten Vollbart. Bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Hose und einem schwarzen Langarmshirt. Der Kriminaldauerdienst ermittelt und ist unter 0721/666-5555 erreichbar.