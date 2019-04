Zwei mit Schusswaffen bewaffnete Täter haben am Freitagnachmittag in Karlsruhe-Rüppurr ein älteres Ehepaar in ihrem Haus überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Bei der Suche nach den Flüchtigen hofft die Polizei nun auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei näherten sich die beiden mit über die Nase gezogenen schwarzen Stofftüchern vermummten Männer von Norden her dem in der Hauffstraße gelegenen Wohnhaus und läuteten kurz vor 13 Uhr an der Haustür. "Als die Haushälterin öffnete, wurde sie unter Vorhalt der Schusswaffen zu den anwesenden Eigentümern dirigiert", so die Polizei in der entsprechenden Meldung an die Presse.

In der Folge durchsuchten die beiden Männer die Wohnräume und nahmen das vorhandene Bargeld in einer mitgeführten roten Tasche - vermutlich einer Stofftasche - mit und fesselten die drei Opfer. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß zunächst in südlicher Richtung und dann weiter zum Märchenring in westlicher Richtung, erklärt die Polizei. Von dort verlor sich die Spur. Die mit allen verfügbaren Einsatzkräften durchgeführte Fahndung der Polizei führte bisher nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen.

Die Täterbeschreibungen

Beide Täter werden auf 30 bis maximal 50 Jahre alt geschätzt. Der Wortführer ist von normaler Statur, trägt helles, kurzes Haar und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er war mit einem schwarzen Blazer, einem weißem Hemd und dunkler Hose bekleidet und trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Sein Tatgenosse ist von etwas kräftigerer Statur als der Wortführer, hat dunkles kurzes Haar und trug auch einen dunklen Blazer mit weißem Hemd mit Bluejeans.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer bereits geraume Zeit vor dem Überfall, aber insbesondere am Freitag um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag im Zusammenhang mit den beiden beschriebenen Personen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/6665555 zu melden.