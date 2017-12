21.12.2017 12:09 Karlsruhe Betrunken und orientierungslos: 19-Jährige greift Polizisten an

Am Mittwochabend griff die Karlsruher Polizei eine Frau auf, die nicht mehr Herr ihrer Sinne war. Sie wusste nicht wo sie war und so sie hin wollte. Als Dank für die Hilfe der Beamten, griff sie diese an.