vor 3 Stunden Karlsruhe Betrugsmasche in Karlsruhe: Polizei warnt vor Anrufen falscher Beamter

Mindestens elf Anrufe sind am Donnerstagmittag bei der Polizei in Karlsruhe angezeigt worden. Der Hintergrund: Innerhalb von zwei Stunden rief ein bislang unbekannter Mann überwiegend ältere Menschen an und gab sich fälschlicherweise als Polizist aus.