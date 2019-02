vor 1 Stunde Karlsbad Betrüger versuchen ältere Menschen in Karlsruhe reinzulegen: Polizei verhaftet falschen Polizisten

Immer wieder versuchen Betrüger durch Telefonanrufe Senioren zu verunsichern und so Geld und Wertgegenstände zu erbeuten. Am Dienstag tappte ein "falscher Polizist" in die Falle der richtigen Kollegen und wurde festgenommen. Auch in diesem Fall war eine Seniorin zuvor angerufen worden.