Vor einem halben Jahr brachte die Stadt Karlsruhe ein zentrales Bürgerbeteiligungsportal unter dem Motto "Mitmischen", auf den Weg. Immer und überall sollten interessierte Karlsruher Bürger durch das Portal die Möglichkeit bekommen, sich über ausgewählte städtische Vorhaben zu informieren und mit anderen Nutzern über diese zu diskutieren. Ein erstes Fazit der Stadt fällt durchaus positiv aus, vor allem der Oberbürgermeister ist eine gefragter Ansprechpartner.

"Nach einem halben Jahr können wir festhalten, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger viele Gedanken zu einzelnen Projekten machen und sich kritisch, aber auch sehr konstruktiv mit ihnen auseinandersetzen", so Bürgermeister Albert Käuflein, in dessen Dezernat der Bereich Bürgerbeteiligung fällt. Er sei über die "wertvollen Perspektiven und Informationen für die Verwaltungsarbeit", die durch die Beiträge aus der Bürgerschaft eingegangen seien dankbar.

Über 400 registrierte Nutzer konnten sich bisher in verschiedene Beteiligungsverfahren einbringen. Neben den "Mitmischen"-Angeboten im Netz kündigt das Portal auch alle Vor-Ort-Termine der Stadt Karlsruhe zur Bürgerbeteiligung an.

Oberbürgermeister Mentrup ein gefragter Ansprechpartner

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung zur ersten Bilanz des Beteiligungsportals schreibt, nutzten die Bürger rege die Gelegenheit, sich in der Rubrik "Sie fragen - der OB antwortet" mit ihren Anliegen direkt an das Stadtoberhaupt zu wenden. Insbesondere zu den Themen Naturschutz, Verkehrsplanung und Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) sowie der Wohnsituation in Karlsruhe holten sich Nutzer Auskunft bei Mentrup ein.

"Die an mich gerichteten Fragen verdeutlichen, dass die Bürgerinnen und Bürger den aktuellen politischen Diskurs verfolgen und sich für das Leben in unserer Stadt interessieren.", stellt OB Mentrup zufrieden fest. Das Beteiligungsportal bietet aus seiner Sicht eine gute öffentliche Plattform dafür. Das Stadtoberhaupt ist gespannt darauf, "welche weiteren Fragen mir in Zukunft gestellt werden."

Leitprojekt des Korridorthemas Moderne Verwaltung

Derzeit die Bürger auf dem Beteiligungsportal die Möglichkeit, eigene Anregungen zur Innenstadt zu äußern. Im Zuge des von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachtens zur 'Zukunftsfähigkeit der Karlsruher City als Einzelhandelsstandort' geht es vor allem um Stadtgestaltung, Aufenthalts- und Erlebnisqualität sowie Marketing- und Eventmaßnahmen.

