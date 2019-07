Im ersten Halbjahr 2019 zählte der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mehr als 600.000 Passagiere. Das entspricht nach Angaben des Flughafens vom Donnerstag einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

So viele Flüge wie noch nie: Es ist das bisher beste Halbjahresergebnis in der Geschichte des Baden-Airports mit Sitz in Rheinmünster. Wegen der Ausweitung des Flugangebotes rechnet Flughafenchef Manfred Jung erstmals mit mehr als 1,3 Millionen Passagieren für das Gesamtjahr.

Einige Reiseziele fielen dabei besonders ins Gewicht: Vor allem die gestiegene Nachfrage nach Berlin-Flügen, aber auch Destinationen in Südosteuropa wie Belgrad, Skopje, Tuzla oder Sibiu hätten für das Besucherplus gesorgt.