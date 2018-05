vor 20 Stunden Karlsruhe Besuch in Karlsruhe: Günther Oettinger hofft auf "klugen Brexit"

Bei seinem Besuch einer europäischen Schule in Karlsruhe hat EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger seine Sorgen über den anstehenden Brexit ausgedrückt. "Frau May ist schwach und Boris Johnson hat die gleiche Frisur wie Trump. Das sagt alles», sagte Oettinger am Mittwoch in Karlsruhe über die britische Regierung.