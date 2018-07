16.07.2018 15:34 Karlsruhe Bespuckt, beleidigt und verletzt: Streit auf dem Gehweg eskaliert

Zwei Verkehrsteilnehmer haben sich am Freitagabend in der Amalienstraße in die Haare bekommen - so sehr, dass eine beteiligte Frau verletzt wurde. Beide haben im Anschluss den jeweils anderen bei der Polizei angezeigt.